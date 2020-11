Juventus-Napoli, il ricorso che farà giurisprudenza. Club azzurro ottimista in attesa dell'esito

Il Corriere dello Sport si sofferma a lungo sul ricorso del Napoli in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juventus e al punto di penalizzazione in classifica. Piero Sandulli, presidente della Corte Federale di Appello, ha ancora bisogno di un po’ di tempo per arrivare alla decisione, anche perché questa è destinata a fare giurisprudenza anche per eventuali casi simili in futuro. Il Napoli, spiega il quotidiano, è ottimista in merito all’esito del ricorso, come confermato ieri dall’avvocato Grassani.