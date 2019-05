Juventus, nasce lo Stadium 2. Progetto per Women e Under 23

La Juve pensa già al futuro, a regalare un fratellino all’Allianz Stadium. Un piccolo impianto con una capienza oscillante fra i 3500 e i 5000 posto da costruire nella zona della Continassa, magari al posto del vecchio palazzetto in disuso e in condizioni di degrado totale che sorge a poche centinaia di metri dallo Stadium stesso. La conferma è arrivata da Agnelli, come sottolinea oggi Tuttosport: "Sono in programma investimenti nel settore immobiliare per dare finalmente una casa alle Women e all’Under 23, in modo da consentire loro di giocare a Torino e non in giro per il Piemonte, a Novara (dove le Women hanno giocato le partite di Champions) o ad Alessandria quest’anno la casa della seconda squadra juventina)".

Calendario ottimizzato - Con questa nuova possibilità a disposizione, la Juventus potrebbe infatti armonizzare il calendario idealmente, in modo da far coincidere una partita delle donne o una dell’Under 23 nel giorno della partita casalinga della prima squadra. In questo modo, se la formazione principale giocasse in notturna, la partita delle donne o dell’Under si disputerebbe alle 15 o viceversa. L'ipotesi, si legge sul quotidiano torinese, sarebbe dare la possibilità ai tifosi di seguire, con un solo biglietto, due partite.