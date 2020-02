vedi letture

Juventus, Nedved: "Champions bellissima competizione che noi vogliamo vincere"

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Lione: "E' una competizione particolare, che dà grandissimi stimoli, palcoscenici belli, stadi con gente che tifa. Siamo una squadra che vuole essere molto europea".

Le distrazioni difensive sono pericolose in Champions.

"Per questo che è difficile questa competizioni. Quando subisci un gol in casa è più complicato. Mettendo una formazione difensiva in casa può metterti in difficoltà".

Per lei cos'è la Champions?

"Una bellissima competizione che la Juve sicuramente vorrà vincere".

Aulas ha detto che un giorno vorrà vedere Aouar alla Juve.

"Ha fatto una battuta perchè è molto amico del nostro presidente. Noi seguiamo tutti i giocatori europei che potrebbero far parte del nostro gruppo. Lui è un giocatore molto interessante e lo vedremo stasera".

Cuadrado ti assomiglia molto: ha la tua stessa rabbia?

"Questi giocatori sono sempre più bravi. Cuadrado, sebbene lo stiamo utilizzando praticamente sempre, è molto duttile in qualsiasi ruolo. Ce lo teniamo stretto, e io credo che abbia la maturità giusta e lo sta dimostrando sul campo. E' un giocatore molto affidabile".