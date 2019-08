© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parole importanti quelle che Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, ha rilasciato in conferenza stampa su Paulo Dybala. La domanda era incentrata soprattutto sul ruolo dell'argentino, con Sarri che lo sta utilizzando al centro dell'attacco nel suo 4-3-3 come falso nove. "Lui - ha detto Nedved - non può essere un problema perché è un grande campione. E' vero, Sarri lo sta utilizzando tatticamente così".