© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna dichiarazione su tesserati di altre squadre. Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, punzecchiato in conferenza stampa sulla possibilità di un arrivo di Mauro Icardi in questo rush finale di calciomercato ha risposto così: "Non sono qui per parlare di calciatori di altre squadre. Posso solo ribadire che il mercato, purtroppo, è ancora aperto e se ci saranno delle possibilità le coglieremo".