Juventus, Nedved: "Solo con la Champions riposerò in pace"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato al Telegraph. L'ex calciatore, riporta Tuttojuve.com, ha commentato anche l'arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo. "Con l'ingresso di CR7 - ha detto - è migliorata la mentalità. C'è sempre stata una mentalità forte e vincente, ma c'è qualcosa che ha portato e che ha influenzato il resto della squadra, che li ha colpiti e li ha resi ancora più fiduciosi".

Ronaldo è quello che si aspettava Nedved? "No, è anche più di questo. Lo conoscevamo come giocatore, ma ora lo conosciamo come persona e siamo rimasti davvero impressionati dalla sua personalità, dal suo personaggio. Lui è molto più di un giocatore. Il modo in cui descrivo la Juventus è corrisponde esattamente a lui. Ronaldo è un giocatore da Juventus. Ha la mentalità perfetta".

Testa alla Champions ed all'ex compagno Simeone. "Non è stata una sorpresa per me vedere Simeone allenatore. Era sempre una persona molto seria, un giocatore serio e uno che era fiducioso. Era sempre molto difficile batterlo, era sempre molto determinato. L'Atletico Madrid certamente riflette la sua personalità e il suo carattere. La Champions League? Mi renderebbe sicuramente estremamente felice. Volevo vincere come giocatore ma non ci sono riuscito; se riuscissimo a vincere mentre faccio parte del club sarebbe assolutamente meraviglioso, sarebbe un risultato notevole. E allora, allora potrei riposare in pace".