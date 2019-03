Juventus, nel mirino c'è Ndombele: costa 60 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha messo nel mirino Tanguy Ndombele, centrocampista dell'Olympique Lione e possibile alternativa a un ritorno per Paul Pogba che, dopo l'arrivo di Solskjaer, appare quasi intoccabile per il Manchester United. Ndombele però non è in saldo, perché la richiesta dei francesi è di almeno 60 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.