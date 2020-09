Juventus, non c'è la fumata bianca per il rinnovo di Dybala: la Joya vuole 15 mln di ingaggio

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, in casa Juventus continua a tenere banco il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. A metà settembre è arrivato dall’Argentina il suo procuratore Jorge Antun, ma al momento non c’è stata la fumata bianca: la Joya chiede 15 milioni di ingaggio - il doppio di quello che guadagna adesso - e il club bianconero non ha intenzione di accontentarlo.