Juventus, non sarà semplice arrivare a Isco: lo spagnolo non vuole lasciare il Real Madrid

Nonostante un ruolo secondario nel Real Madrid di Zinedine Zidane, il centrocampista spagnolo Isco non vorrebbe lasciare la squadra campione di Spagna questa estate. Lo scrive il 'Mundo Deportivo', che fa il punto sul futuro del calciatore classe '92 nel mirino anche della Juventus: Isco ha altri due anni di contratto e vorrebbe continuare a dimostrare il suo valore con la camiseta blanca. E se da un lato Zidane lo considera tutt'altro che intoccabile, dall'altro il Real Madrid potrebbe darlo via solo per un'offerta economicamente molto importante, non inferiore ai 40-50 milioni di euro.