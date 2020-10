Juventus, nota del club: Weston McKennie guarito dal Covid-19

vedi letture

Buona notizia per la Juventus: Weston McKennie è guarito dal Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso club bianconero con una nota. L'americano "ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".

L'ex Schalke04 è assente dai campi dallo scorso 27 settembre giorno del 2-2 dei campioni d'Italia contro la Roma all'Olimpico.