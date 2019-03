Juventus, nuovi contatti con l'entourage di Chiesa

© foto di Giacomo Morini

La Juventus non molla Federico Chiesa. Come riporta Rai Sport infatti, il talento della Fiorentina è uno degli obiettivi principale dei bianconeri in vista del mercato estivo. Nel corso della settimana che si sta per chiudere ci sono stati nuovi contatti Enrico Chiesa, padre del gioiello viola, e la dirigenza bianconera.