Juventus, Paratici: "Legame con Pirlo forte ma ora lasciamo tranquilla la nostra U23"

"Buffon? Non mi aspettavo il ritorno ma quando c'è stata opportunità l'abbiamo colta. Siamo felici per Gigi, io sono anche un po' di parte perchè oltre che un nostro calciatore lo reputo anche un amico".

Era solo una questione fisica che la Juve lì davanti si sbloccasse?

"Questo è un calcio un po' differente. Eravamo in un periodo di precampionato dove si giocavano dei titoli. Il gol Dybala a Genova dimostra una differenza di brillantezza che i ragazzi non avevano con Napoli e Milan".

Pirlo all'U23 può far nascere una scuola allenatori alla Juve?

"Se guardiamo la storia della nostra Primavera da Marco Baroni a Fabio Grosso stanno allenando stabilmente in A e in B. Succedeva anche in passato, come con Gasperini. Abbiamo sempre mantenuto un grande legame con Andrea, adesso l'Under 23 sta giocandosi l'accesso alla B e non mi sembra il caso di commentare ulteriormente queste notizie. Lasciamoli tranquilli, hanno già raggiunto un traguardo storico e inaspettato per noi. Due anni sono pochissimi, siamo partiti da zero in un progetto in cui abbiamo creduto fortemente. Siamo stati criticati aspramente, ci è costata una fatica immane e siamo molto felici".