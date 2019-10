Juventus, Paratici: "Sarri si è messo al comando, è saldo in sella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiato per la terza volta (la seconda consecutiva) come Manager of the Year, ad Amatrice nell’ambito del premio "Manlio Scopigno e Felice Pulici”, Fabio Paratici ha spazzato ogni dubbio sulle difficoltà di Sarri: "Il nostro tecnico si è messo bene al comando della Juve, lo è sempre stato. E’ qui da poco, per un mese non ha potuto allenare ma è sempre stato saldamente in sella", evidenzia il Corriere dello Sport quest'oggi.