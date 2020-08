Juventus, Paratici: "Zaniolo? È un bravo giocatore, non ci vuole un ds per capirlo..."

Intervistato da Sky a pochi minuti dalla sfida con la Roma, Fabio Paratici, della della Juventus, ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, talento della Roma che da tempo piace alla Juventus: "Zaniolo è un bravo calciatore, non ci vuole un direttore sportivo per capirlo. Ma ora pensiamo alla gara di questa sera e a festeggiare lo Scudetto che, purtroppo, non potremo festeggiare coi tifosi. Per il mercato c'è tempo, anche perché si gioca ogni tre giorni ed è difficile trovare le energie per altro".

