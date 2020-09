Juventus, per Alex Sandro lesione da rivalutare fra 15 giorni. Dybala parzialmente in gruppo

Allenamento in vista dell'esordio contro la Sampdoria, per la Juventus di Andrea Pirlo. Questo il report della società bianconera sul proprio sito: "Il gruppo bianconero è sceso in campo anche questa mattina, sul prato dello stadio di casa, per ultimare la messa a punto in vista dell’esordio in Serie A contro la Sampdoria, domani sera, alle 20.45. La squadra ha lavorato ancora sulla tattica, per poi disputare una partitella.

Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo, mentre gli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical Alex Sandro hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi controlli".