Juventus, per arrivare a Jimenez occhio agli scambi: Rugani e Rabiot le due idee

vedi letture

La Juventus ha già avviato i primi contatti con Jorge Mendes per parlare di Raul Jimenez, punta del Wolverhampton che rappresenterebbe una delle alternative alla partenza di Higuain. Il messicano piace e non potrebbe essere altrimenti visti i quasi 40 gol messi a segno da quando è arrivato tra gli Wolves e le strade per raggiungere un accordo con gli inglesi sono almeno due. La prima, con intercessione dello stesso procuratore portoghese, potrebbe portare a un prestito biennale con riscatto obbligatorio, che però rischia di essere troppo poco. L'altra porta a un evetuale scambio di giocatori, con Rugani che è da tempo nel mirino del club di Premier oppure Rabiot che proprio in Inghilterra vorrebbe andare in caso di addio alla Juve. A riportarlo è Tuttosport.