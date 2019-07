© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un quadriennale da sei milioni di euro netti a stagione. E' questo, scrive l'edizione fiorentina de 'La Repubblica', il contratto messo sul piatto dalla Juventus per Federico Chiesa.

L'attaccante classe '97 sarà negli Stati Uniti a partire da mercoledì e a quel punto, dopo un confronto con Rocco Commisso, farà chiarezza sul suo futuro visto che fino a questo momento ha scelto la via del silenzio: la Juventus guarda interessata, il contratto per il calciatore classe '97 è già pronto.