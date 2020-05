Juventus, per Higuain ci sono DC United e River Plate. Carrascal può entrare nell'operazione

Gonzalo Higuain vorrebbe onorare l'ultimo giorno di contratto con la Juventus, ma la Major League Soccer americana - in particolare il DC United - lo lusinga. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che però inserisce anche un possibile ritorno in Argentina fra le strade che possono aprirsi nelle prossime settimane. Perché il River Plate continua a essere una buona strada per lui e avrebbe la carta giusta, come Carrascal, per convincere la Juventus. Higuain è in forma, ha un altro anno di contratto - da 7,5 milioni - e il suo cartellino peserà ancora per 18 milioni sul bilancio.