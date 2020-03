Juventus, piace Castrovilli ma il prezzo fatto dalla Fiorentina è troppo alto

Guardando in casa Fiorentina, non c'è solo Federico Chiesa nei pensieri della Juventus. Come riporta Tuttosport, Gaetano Castrovilli è sotto la lente d'ingrandimento di Paratici e dei bianconeri. Il problema è che il prezzo imposto da Commisso per il proprio talento è molto alto e la squadra di Torino si interroga su quanto può esser disposta a spendere, pur tenendo conto che rimpolperebbe con Castrovilli lo zoccolo duro italiano.