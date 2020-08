Juventus, piccola gaffe per Pirlo: tweetta ma sbaglia a taggare l'account bianconero

24 ore da allenatore della Juventus e prima, innocente gaffe per Andrea Pirlo. Nella giornata di oggi attraverso Twitter il neo allenatore bianconero aveva pronunciato le sue prime frasi dopo l’ufficializzazione del suo incarico in prima squadra: “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!”, il tweet dell’ex regista. L’emozione, però, ha giocato un brutto scherzo al campione del mondo, che ha taggato un account sbagliato. Il profilo ufficiale della Juventus è infatti @Juventusfc e non @Juventus. La correzione è arrivata immediatamente, ma sicuramente Pirlo ha mostrato di avere qualche aspetto in cui dover migliorare, ovvero la gestione dei social.