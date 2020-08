Juventus, Pirlo è il nuovo allenatore. Dieci giorni fa la presentazione da tecnico dell'U23

vedi letture

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juve. Con una decisione lampo, i bianconeri hanno scelto di affidare all'ex registra il posto di Sarri, esonerato dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Lione: l'annuncio ufficiale della nomina ad allenatore della Prima Squadra è atteso già in serata. L'ex regista, 41 anni, aveva appena intrapreso l'avventura in Serie C come allenatore della Juve Under 23, ma la sua avventura come allenatore dei giovani bianconeri è durata appena 10 giorni (era stato annunciato ufficialmente come allenatore della squadra il 30 luglio).