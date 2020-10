Juventus, Pirlo: "Perso punti con Roma e Crotone. Ma siamo in costruzione e serve tempo"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev in Champions League. Questo il pensiero sugli ultimi risultati in campionato del tecnico bianconero: "Con Roma e Crotone sono stati persi dei punti, ma come ho detto siamo una squadra in costruzione e dobbiamo avere tempo per crescere e mettere in pratica ciò che proviamo in settimana".

