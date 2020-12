Juventus, Pirlo: "Riposeranno Cuadrado e Danilo. Serve vincere anche se siamo qualificati"

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev ai microfoni di JTV: “È una partita importante per noi, per la squadra, per la crescita del nostro gioco. Dopo il pari di Benevento abbiamo bisogno di fare una bella partita anche se siamo già qualificati, dobbiamo migliorare per cercare di arrivare a un certo livello di gioco e nella testa. Queste partite sono importanti per questo, per migliorare. Sicuramente loro giocheranno d’attesa e cercheranno di ripartire, conosco bene l’allenatore e so cosa cercherà di fare anche qui allo Stadium. Siamo preparati”.

Sulle possibili rotazioni: “Sì qualche rotazione ci sarà, magari riposeranno Cuadrado e Danilo che sono quelli che hanno giocato più di tutti. Recuperiamo Alex Sandro che ha bisogno di giocare e questa già è una buona nottua. Non abbiamo tempo di fare esperimenti, abbiamo fatto poche partite, dobbiamo continuare su questo tipo di gioco perché sono sicuro che ci servirà in futuro”.