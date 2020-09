Juventus, Pirlo su Kulusevski: "È così intelligente che trova da solo la posizione in campo"

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato del nuovo acquisto bianconero Dejan Kulusevski, possibile sorpresa per questa stagione. "Può giocare ovunque, è così intelligente da trovare da solo la posizione in campo. Lo stiamo provando in diverse posizioni, è una seconda punta che può giocare anche da esterno. Ha grossi margini di miglioramento e padronanza del corpo e di come muoverlo durante le partite"