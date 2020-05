Juventus, Pjanic al Barça solo per Arthur. Il PSG intanto torna a proporre Paredes

vedi letture

La Juve ha deciso: Miralem Pjanic può lasciare Torino e in questo momento rappresenta un jolly di grande valore nel mercato degli scambi che è già iniziato su scala internazionale. Col Barcellona, come già ribadito, Paratici non valuterà nulla di diverso da Arthur, il quale non è ancora convinto a lasciare la Catalogna. Così il PSG prova a proporre uno scambio con Leandro Paredes a gennaio finito al centro di discorsi che coinvolgevano Emre Can. Il PSG ci crede, non a caso negli ultimi giorni è aumentato molto il pressing, stando a quanto rivela il Corriere di Torino. Il bosniaco però è nel mirino anche dal Chelsea, contattato dalla Juve per parlare di Jorginho ed Emerson Palmieri. Il regista della Nazionale è una delle prime scelte in assoluto di Maurizio Sarri ed è valutato quasi 40 milioni, una richiesta non così distante da quanto vorrebbe la Juve per Pjanic.