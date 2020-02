vedi letture

Juventus, Pjanic e la rabbia dopo il ko: il bosniaco non avrebbe voluto giocare

La Stampa oggi in edicola racconta di un Miralem Pjanic incavolato nero dopo l'infortunio patito ieri dopo pochi minuti della gara contro il Brescia. Per il giornale, il bosniaco, che ha patito un fastidio agli adduttori, non avrebbe voluto giocare per il problema fisico. Al suo posto Ramsey, oggi gli esami, ma rischia la Champions.