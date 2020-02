vedi letture

Juventus, Pjanic furioso dopo l'infortunio: oggi gli esami strumentali per il bosniaco

La partita di Miralem Pjanic è durata sette minuti. Poi l'infortunio, con il bosniaco uscito dal campo furibondo come non mai. Il problema all’adduttore lo preoccupa e non poco visto che per lo stesso guaio muscolare si era dovuto fermare a novembre. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, oggi ci saranno gli esami strumentali per chiarire i tempi di recupero. Il rischio per Sarri è quello di perdere il leader del centrocampo, colui dal quale passano tutti i palli, per le sfide chiave della stagione: la trasferta di Lione in Champions League e lo scontro scudetto con l'Inter.