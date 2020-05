Juventus, Pjanic il silenzioso: aspetta notizie e valuta le altre destinazioni

Lo scambio Arthur-Pjanic continua ad animare il dibattito in casa Juventus, soprattutto dopo la netta presa di posizione di ieri da parte del centrocampista brasiliano. Dall'altra parte del tavolo c'è il bosniaco che attende notizie sperando di poter vestire la maglia del Barcellona, ma anche consapevole che la situazione è molto complicata dalla volontà dell'altro protagonista. Il rischio per Mire è quello di dover trovare una nuova collocazione, rispolverando le ipotesi PSG e Chelsea, con la destinazione londinese affatto gradita al giocatore. Per il momento resta in silenzio e aspetta, ma è chiaro che prima o poi uscirà a carte scoperte per decidere, insieme ai bianconeri, come muoversi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.