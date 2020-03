Juventus, Pjanic verso la panchina contro l'Inter. Bentancur al suo posto

vedi letture

Miralem Pjanic dovrebbe andare in panchina contro l'Inter. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport infatti Maurizio Sarri potrebbe decidere di schierare Bentancur in cabina di regia con Ramsey e Matuidi al suo fianco a centrocampo. Pjanic dunque si accomoderà in panchina così come Chiellini.