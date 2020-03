Juventus, Pogba è un chiodo fisso ma servono 250 milioni

Paul Pogba resta al centro dei pensieri della Juventus in vista della prossima stagione, che ovviamente resta tra i preferiti anche di un altro club come il Real Madrid, su espressa richiesta di mister Zidane. Un'operazione che però non sarebbe facile per tanti motivi, primo tra tutti l'entità dell'investimento. Servirebbero non meno di 250 milioni di euro tra cartellino e ingaggio per cinque anni, senza scordarsi che a tirare le fila, c'è un certo Mino Raiola, con il quale, trattare, non è mai facile. A riportarlo è Tuttosport.