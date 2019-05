Juventus, Pogba in cima alla lista: Dybala tra le possibili contropartite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba resta in cima agli interessi di mercato della Juventus. Il giocatore, che da tempo ha fatto sapere al Manchester United di voler cambiare aria, soprattutto adesso che i Red Devils hanno fallito l'accesso alla prossima Champions League, sembrava vicino a vestire la maglia del Real Madrid, ma la valutazione da 150 milioni di euro ha spaventato Florentino Perez.

Mosse Juve - Il prezzo ovviamente sarebbe proibitivo anche per la Juventus, che però ha almeno due giocatori in rosa che farebbero al caso degli inglesi, ovvero Dybala e Alex Sandro. In più, lo storico rapporto vigente tra il calciatore e i bianconeri, potrebbe favorire la trattativa nel caso in cui decollasse e dunque i bianconeri sono tutt'altro intenzionati a mollare il colpo. A riportarlo è Tuttosport.