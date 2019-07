Juventus, Pogba non molla: vedrà Solskjaer per chiedere l'addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba non si arrende. Vuole lasciare il Manchester United e vuole tornare alla Juventus. Oggi il raduno dei Red Devils, è imminente il vertice tra il Polpo e Ole Gunnar Solskjaer, guida tecnica dlela società inglese. Il francese vuole il ritorno in bianconero e chiederà di partire. Il Manchester, però, spiega Tuttosport, non abbassa le pretese e continua a chiedere per l'internazionale francese sempre 150 milioni di euro.