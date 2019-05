© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Qui sto come in famiglia". È il ritornello pronunciato da Paul Pogba alla festa per l'addio al calcio di Andrea Barzagli, che domenica sera ha dato un party torinese invitando anche l'ex compagno campione del mondo, ben felice di rivedere gli amici con cui ha diviso quattro anni importantissimi ed altrettanti Scudetti. La Juventus, al pari del Real Madrid, non perde di vista la situazione, anzi registra l'umore del francese e tiene calda la pista.

Sarà addio con lo United - Il Manchester United ha fatto sapere a Pogba che non farà scontri per nessuno, scrive Tuttosport, e la richiesta del giocatore di essere ceduto è rimasta informale. Solskjaer si sarebbe convinto a lasciarlo partire per non iniziare l'ennesima rifondazione con qualcuno scontento in rosa, avendo peraltro puntato in quel ruolo Ndombele del Lione.