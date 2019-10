Juventus, preso Soulè: passaporto italiano decisivo, arriva a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'argentino Matias Soulé può considerarsi un nuovo giocatore della Juventus, come da noi anticipato nelle scorse settimane . Il club bianconero, con una mossa formale alla FIFA, ha chiesto di poter tesserare a gennaio il sedicenne talento di Cordoba, da aprile in rotta con il Velez Sarsfield dopo il mancato accordo sul primo contratto da professionista. Nessun problema circa i vincoli imposti per i trasferimenti internazionali degli Under 16 grazie al passaporto italiano ottenuto dalla madre di Matias, che permetterà a tutta la famiglia di trasferirsi a Torino in tempi brevi: lo raccolta quest'oggi la Gazzetta dello Sport.