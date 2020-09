Juventus, prestito oneroso più Pellegrini per arrivare a Chiesa: la strategia di Paratici

Federico Chiesa non vuole lasciare la Fiorentina per andare all'estero nell'anno dell'Europeo. Commisso è pronto ad accontentarlo ma solo nel caso in cui dovesse ricevere l'offerta giusta. A questo punto in Italia restano solo due strade da percorrere: Milan e Juventus. I rossoneri sognano di poter mettere insieme la cifra giusta dalla cessione di Paquetà in Francia che però potrebbero essere usati per provare a prendere Milenkovic, vera priorità di Pioli.

Vantaggio juventino - Ma è la Juve ad essere un passo avanti a tutti, soprattutto perché ha la contropartita giusta da proporre, ovvero Luca Pellegrini, che piace molto ai viola. Paratici potrebbe proporre un prestito oneroso a 10 milioni più il cartellino del terzino. Il problema è l'entità del riscatto, che per i bianconeri potrebbe essere 20, mentre i viola ne vogliono il doppio. Il nodo è la cessione di Douglas Costa, se i bianconeri riusciranno a cederlo a quel punto la trattativa con la Fiorentina prenderà corpo, in alternativa il giocatore potrebbe restare al Franchi.