© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport racconta un retroscena circa la trattativa per lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa, terzino sinistro in scadenza di contratto con il PSG che vestirà il bianconero a breve: negli scorsi giorni era stata presa nuovamente in considerazione anche l'idea di anticipare il rientro dal prestito al Cagliari di Luca Pellegrini, ricevendo però un no dai sardi.