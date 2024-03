Lazio, Pellegrini: "Settimana dura, abbiamo tante emozioni dentro. Ma testa alla gara"

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, ha raccontato questa settimana atipica in casa biancoceleste a pochi minuti dal derby contro il Frosinone: "E' stata una settimana abbastanza difficile e impegnativa. Sicuramente ci sono tante emozioni che ballano dentro, ma in questo momento non dobbiamo fare altro che pensare alla partita di stasera e cercare di portare a casa i tre punti".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Valeri

Allenatore: Eusebio Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Bordon, Gila, Ruggeri, Lazzari, Vecino, Kamada, A. Anderson, Castellanos, Pedro, Isaksen.

Allenatore: Giovanni Martusciello