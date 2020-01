© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'addio alla conferma. La Juventus, dopo aver pensato a più riprese alla cessione di Paulo Dybala nell'estate 2019, lavora ora al rinnovo di contratto dell'argentino. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, vi sarebbero stati i primi contatti per arrivare al prolungmaento dell'accordo. Le parti, in particolare, stanno discutendo per portare la scadenza al 2024 con un aumento di stipendio rispetto ai 7,5 milioni all'anno.