© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, tramite il proprio sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "La Juventus si lascia alle spalle la gara contro la Spal e si rituffa in clima Champions. Martedì arriva l'Ajax e ci sono le semifinali in palio, quindi ogni pensiero e ogni sforzo sono dedicati alla sfida contro i lanceri. La squadra ha iniziato a preparare la gara questa mattina, lavorando sulla tattica e sui movimenti da replicare allo Stadium contro gli olandesi. Durante l’allenamento Perin ha subito un trauma alla spalla destra che necessita di ulteriori approfondimenti e lo rende indisponibile per la gara di martedì. Domani sarà già vigilia dell'incontro e i bianconeri saranno sui campi del JTC pomeriggio per la seduta di rifinitura. L'inizio è fissato per le 16:15 e i primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle 19:15 invece si terrà la conferenza stampa dei bianconeri, all'Allianz Stadium. Allo stadio si terranno anche la conferenza dell'Ajax, in programma alle 18:45, e l'allenamento della formazione di Ten Hag, che inizierà alle 19:30.", si legge su Juventus.com.