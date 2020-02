© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus sta lavorando al rinnovo di Paulo Dybala. Il contratto è in scadenza al 30 giugno del 2022 e i suoi agenti stanno sondando con i bianconeri se ci siano i presupposti per continuare la sua avventura in bianconero. L'ingaggio sarebbe intorno ai 10 milioni di euro netti: un 20-25% in più rispetto a ora, come spiega Tuttosport. La Juve vuole farlo in fretta, arrivare a giugno sarebbe autolestinistico.