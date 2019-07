Juventus, Rabiot: "E' la prima partita, c'è molto da lavorare"

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha commentato in sala stampa la sconfitta contro il Tottenham: "Nel complesso è stata una buona partita. Siamo stati più in difficoltà nel primo tempo, ma eravamo contro un’ottima squadra, che è molto più avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica. Nel secondo tempo abbiamo toccato più la palla e giocato più di squadra, e siamo migliorati anche grazie ai gol. E’ stata la prima partita, quindi c’è molto da lavorare. Fisicamente - riporta il sito ufficiale del club bianconero - ho bisogno di crescere, però per essere la prima partita mi sono sentito bene. Mi sono trovato molto bene con i compagni e per la posizione in campo. Ci stiamo capendo molto bene all’interno della squadra e con il mister".