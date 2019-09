Juventus, Ramsey esulta dopo il gol: "Aspettavo questo momento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, ha commentato così il match vinto contro il Verona grazie anche a un suo gol: “Ho aspettato a lungo questo momento, sono davvero felice, sia per la vittoria che per il gol. Era importante, dopo la partita di Madrid. I nostri avversari erano molto organizzati, noi siamo stati bravi perché non è stata una partita facile”, riporta Juventus.com.