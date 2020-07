Juventus, Raul Jimenez scala posizioni. Jorge Mendes alleato, Ramsey possibile jolly

La Juventus, segreto per pochi, è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire Gonzalo Higuain. E secondo Tuttosport il nome oggi più avanti rispetto agli altri è quello di Raul Jimenez del Wolverhampton: il messicano è gradito dal punto di vista tecnico, visto che è indicato come spalla ideale per Cristiano Ronaldo, ma pure economico visto che dal punto di vista dello stipendio la Juventus potrebbe usufruire delle agevolazioni del Decreto Crescita. Il Manchester United è l'altra squadra in pressing, ma lo stesso Jimenez sarebbe stuzzicato dall'idea di far coppia con CR7, con cui condivide l'agente. E proprio Jorge Mendes potrebbe rivelarsi alleato decisivo nella trattativa, visto che è anche consulente esterno dei Wolves.

C'è anche la carta Ramsey - Alcuni spifferi di Premier indicano il gallese come potenziale contropartita tecnica dell'operazione. Ramsey ha lasciato grandi ricordi in Inghiltera e potrebbe diventare un jolly all'interno della trattativa.