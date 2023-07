ufficiale "Eccomi nel club iconico di Premier League". Jimenez è la nuova punta del Fulham

Il Fulham ha reso noto nella notte l'acquisto di Raul Jimenez, attaccante prelevato dal Wolverhampton. Il messicano arriva a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2025 con opzione per ulteriori 12 mesi.

"Fulham club iconico" - Jimenez ha dichiarato al sito ufficiale dei cottagers: "È davvero importante per me arrivare qui, cercherò di fare del mio meglio per la squadra, una delle più iconiche della Premier League".

Via dai Wolves con un anno d'anticipo - 32 anni, l'attaccante messicano aveva ancora un anno residuo con i Wolves. Nazionale messicano, Jimenez era arrivato in Inghilterra nel 2018, col Wolverhampton che lo aveva acquistato dal Benfica. Per lui 57 reti in 166 partite.