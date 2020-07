Juventus, ripresa subito la preparazione. Buone notizie per Sarri: Demiral in gruppo

Dopo il pareggio di ieri contro l'Atalanta, la Juventus è tornata subito in campo per una seduta mattutina. La buona notizia arriva da Merih Demiral, che ha lavorato con il resto del gruppo. Questo il report dell'allenamento pubblicato dal club sul sito ufficiale: "Domenica mattina fra campo e palestra per il gruppo bianconero, che all'indomani del pareggio di sabato sera contro l'Atalanta è già al lavoro, con obiettivo Sassuolo.

La Juve giocherà in Emilia fra tre giorni e quindi già questa mattina è tornata ad allenarsi: nel menu di giornata, recupero e palestra, come sempre per chi ha giocato ieri sera, e allenamento in campo, dedicato a lavoro tecnico, possesso palla e partita per il resto della squadra. Ha lavorato in gruppo anche Merih Demiral".