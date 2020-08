Juventus-Roma 1-2 al 45', rimonta giallorossa firmata Kalinic-Perotti

Si è da poco concluso il primo tempo di Juventus-Roma. Al termine dei primi 45 minuti la Roma conduce 2-1: dopo il gol di Higuain, sono arrivare le reti di Kalinic e Perotti.

Le scelte iniziali - Sarri mette in campo un turnover moderato, scegliendo gli Under 23 Frabotta, Muratore e Zanimacchia. In difesa assente De Ligt, c'è Rugani con Bonucci. In attacco invece Bernardeschi e Higuain: neanche convocato Cristiano Ronaldo. Anche Fonseca fa esordire qualche giovane: in porta c'è Fuzato, classe '97 brasiliano. In difesa Ibanez, mentre sulla fascia esordisce il giovane Calafiori, cercato da mezza Italia.

Sblocca subito Higuain - Dopo 5 minuti la Juventus passa in vantaggio. Corner basso calciato da Bernardeschi e allungato da Rabiot per Higuain, che da due passi non sbaglia e fa 1-0. Ottavo gol in campionato per il Pipita.

Kalinic pareggia i conti - Al minuto numero 23 arriva il pareggio della Roma. Bella girata di testa di Kalinic sugli sviluppi di un corner, anche se la marcatura di Rugani non è stata perfetta. Il croato mette il pallone all'angolino e fa 1-1.

Perotti completa la rimonta - Allo scadere del primo tempo la Roma completa la rimonta. Il giovane Calafiori viene steso in area da Danilo, Rocchi non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Perotti che batte Szczesny e porta i giallorossi in vantaggio.