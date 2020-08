Juventus-Roma 1-3, le pagelle: Zaniolo inventa, Perotti segna. Higuain non basta

vedi letture

Juventus-Roma 1-3

Juventus-Roma 1-3

Juventus

Szczęsny 6 - Non ha colpe sul gol di Kalinic. In occasione del rigore di Perotti riesce solo ad intuire. Ancora incolpevole sul secondo gol di Peortti. (Dal 72' Pinsoglio S.V)

Danilo 5,5 - Suo il fallo sul giovane Calafiori che porta al rigore trasformato poi da Perotti.

Rugani 4,5 - Prende un giallo evitabile dopo 20 minuti. Male in marcatura in occasione del gol di Kalinic, in costante difficoltà per tutto il corso della gara.

Bonucci 6 - Buon primo tempo, nonostante le due reti della Roma. Sarri lo richiama in panchina in vista della sfida col Lione. (Dal 51' Demiral 6 - Torna in campo dopo oltre 6 mesi. Appena entrato la Roma segna il terzo gol, con la sua deviazione, involontaria, sul tiro di Perotti.)

Frabotta 6 - Tanta corsa sulla fascia per il ragazzino dell'Under 23. Sfiora anche il gol con un bel diagonale.

Muratore 6 - Buon primo tempo, cala col passare di minuti. La differenza con la serie C è evidente, ma il giovane centrocampista se la cava bene.

Rabiot 6,5 - Dopo il lockdown il francese è cresciuto tantissimo. Protagonista in occasione del gol di Higuain. (Dal 51' Ramsey 6,5 - Colpisce un palo pochi minuti dopo il suo ingresso. Porta tutto il suo dinamismo alla manovra bianconera.)

Matuidi 6 - Solita gara tutta sostanza in mezzo al campo. Non molla mai e lotta sempre su ogni pallone.

Bernardeschi 5 - Brutta prestazione per il talento di Carrara. Mai pericoloso, non riesce ad entrare nel vivo del gioco.(Dal 72' Olivieri S.V)

Higuain 6,5 - Rapace d'area di rigore, sblocca la partita dopo 5 minuti: una rete facile, ma il Pipita è sempre al posto giusto al momento giusto. Fra i pochi a lottare anche quando la Roma prende il largo, un bel segnale in vista della sfida di Champions League. (Dal 79' Vrioni S.V)

Zanimacchia 5,5 - Non è facile passare dalla serie C alla serie A. Parte bene, poi impatta sugli esperti difensori della Roma.

Maurizio Sarri 5,5 - Pensa alla Champions e si è visto. Cristiano Ronaldo in tribuna, in campo tre giocatori dell'Under 23 dal primo minuto. La sua Juve passa con Higuain ma come spesso gli accade non riesce a mantenere il vantaggio e la Roma segna tre gol.

Roma

Fuzato 6 - Non ha colpe sul gol di Higuain. Nella sua prima da titolare, non corre particolari rischi, pur giocando in casa della squadra campione d'Italia.

Fazio 6 - La difesa a tre della Roma funziona, l'argentino è sempre preciso ed attento.

Ibañez 6 - Sempre attendo in difesa, non corre particolari rischi. (Dal 56' Juan Jesus 6 - Entra bene in partita, anche grazie ai ritmi decisamente bassi. )

Smalling 6 - Nessun pericolo in area giallorossa, complice anche la buona prestazione dell'inglese.

Zappacosta 6 - Nel primo tempo attacca con continuità sulla sua fascia. Nella ripresa, forte del vantaggio, si limita a difendere con ordine. Salva un gol sulla linea dopo un carambola in area piccola.

Villar 6 - Bene in entrambe le fasi in mezzo al campo, lavora bene con Cristante quando c'è da aiutare la squadra.

Cristante 6 - Tanto lavoro in fase di non possesso in mezzo al campo. Aiuta bene la difesa quando la Juve attacca. (Dal 56' Santon 6 - Entra in campo quando la partita è virtualmente chiusa. Gioca bene senza correre particolari rischi.)

Calafiori 6,5 - Decisamente un bel debutto per il giovane centrocampista della Roma. Trova un bellissimo gol, ma l'arbitro annulla perché il pallone era uscito al momento del cross. Nel finale del primo tempo conquista un calcio di rigore, trasformato poi da Perotti. (Dal 60' Bruno Peres 6 - Tanta corsa sulla fascia, gioca quasi sempre nella metà campo avversaria. )

Zaniolo 6,5 - Nel primo tempo sbaglia qualcosa di troppo. Cresce col passare dei minuti e nella ripresa, poco prima di uscire, è protagonista del terzo gol della Roma. Una bellissima azione, in cui mette in mostra la sua tecnica e la sua forza fisica. L'assist per Perotti è solo la ciliegina sulla torta. (Dal 56' Under 6,5 - Sfrutta bene l'occasione che gli viene data. Protagonista nella ripresa, un buon segnale in vista dell'Europa League.)

Perotti 7,5 - Come al solito è perfetto dagli 11 metri. Segna il calcio di rigore conquistato dal giovane Calafiori allo scadere del primo tempo. Nella ripresa segna ancora servito in maniera splendida da Zaniolo. (Dal 73' Kluivert S.V

Kalinic 6,5 - Trova il gol con una bella torsione sugli sviluppi di un corner. Guida bene l'attacco e non fa rimpiangere Dzeko.

Paulo Fonseca 7 - Non ama la difesa a tre, ma in questo periodo ha funzionato alla grande. Certo, la Juve aveva già la testa al Lione, ma la Roma, giocando un ottimo calcio, trova la prima vittoria all'Allianz Stadium dopo 10 tentativi.