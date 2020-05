Juventus, Romero e Mandragora per arrivare a Chiesa: Paratici ci riprova

L'edizione odierna di Tuttosport scrive che la Juventus sta cercando di far quadrare il puzzle per portare a Torino due giocatori: Milik e Chiesa. Anche perché le contropartite offerte a Napoli e Fiorentina sono praticamente le stesse: alla società viola piacciono Romero e Mandragora e anche Luca Pellegrini potrebbe essere gradito nel caso i viola non riscattassero Dalbert. La Juventus comunque privilegerà l'affare Milik, perché l'uscita di Higuain è considerata ormai pressoché certa e per Chiesa potrebbe racimolare i soldi da una cessione di Bernardeschi o Douglas Costa.