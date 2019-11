Juventus, Ronaldo non si scusa ma ritrova il feeling con i senatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna scusa pubblica o allo spogliatoio, ma il feeling con Cristiano Ronaldo dopo le bizze per la sostituzione contro il Milan è più forte che mai. Il portoghese è tornato a lavorare alla Continassa ritrovando i senatori, tra tutti Bonucci, e con sorrisi e sudori sono stati messi da parte i comportamenti che avevano provocato qualche scossone all'interno della rosa. I giocatori più rappresentativi da tempo hanno deciso di avere la manica più larga con il campione ex Real, perché sono consapevoli della sua importanza fuori e dentro il campo e soprattutto perché questo status "speciale" se l'è conquistato sul campo, specialmente su quello d'allenamento. Il prossimo obiettivo è solo quello di riniziare il campionato vincendo subito contro l'Atalanta, poi quello di andare avanti partita dopo partita con la massima unità di intenti. Una buona notizia per tutto il mondo bianconero, a cominciare da Sarri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.