Juventus, Sarri: "E' da un po' che dico che fare punti in questo momento è difficile per tutti"

Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese, ha parlato del risultato rilasciando questa dichiarazione: "E' ormai da un paio di settimane che dico che fare punti in questo momento è estremamente difficile per noi e per tutti. Dobbiamo restare con la testa il più possibile lucide e fare partite ordinate perché purtroppo di partite spettacolari in questo momento ne verranno fuori poche".